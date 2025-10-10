Synth Riders: Overdrive annunciato per Switch

È stato quando Beat Saber ha dominato la scena VR che Synth Riders è stato rilasciato sulla sua scia. Era anche un titolo VR basato su un gameplay ritmico, ma in cui si viaggiava su una sorta di hoverboard in un mondo cibernetico ispirato a Tron.

Ora Kluge Interactive ha annunciato che al gioco verrà data una nuova e rinnovata prospettiva di vita su una nuova piattaforma, ovvero Switch, con il nuovo titolo Synth Riders: Overdrive. Dal momento che non è più basato sulla realtà virtuale, il suo gameplay è stato rivisto ed è ora possibile giocare in multiplayer locale per un massimo di quattro persone contemporaneamente.

Ci sono stati promessi 64 colpi martellanti (da artisti come Wham, Queen, David Guetta, OneRepublic e Sia), combattimenti contro i boss, grafica colorata al neon e un gameplay delizioso. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, non è chiaro quando Synth Riders: Overdrive verrà rilasciato e gli sviluppatori dicono solo che sarà presentato in anteprima "presto".