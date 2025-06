System Shock 2: 25th Anniversary Remaster arriverà più tardi del previsto su console

HQ

Se pensavi che avresti giocato a System Shock 2: 25th Anniversary Remaster sulla tua console PlayStation, Xbox o Switch entro la fine della settimana, potresti voler fare altri piani. Lo sviluppatore Nightdive Studios ha annunciato che la versione console del gioco è stata ritardata, il che significa che ora arriverà nelle prime due settimane di luglio.

Questo è stato menzionato in una dichiarazione in cui Nightdive spiega che il problema riguarda "ritardi con il processo di certificazione (CERT) richiesto per pubblicare su determinate piattaforme console", il tutto mentre sta utilizzando il tempo extra per risolvere anche "una manciata di problemi specifici del multiplayer".

La buona notizia per i giocatori PC è che il lancio del 26 giugno sta andando avanti come previsto, ma gli utenti di console dovranno aspettare fino alla conferma della nuova data di lancio.