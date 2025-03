System Shock 2: 25th Anniversary Remaster verrà lanciato su PC e console a giugno

C'è voluto molto tempo per realizzarlo, ma finalmente siamo in dirittura d'arrivo per System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. L'imminente remaster di Nightdive Studios è stato annunciato anni fa e, come parte del MIX Spring Showcase, è stato appena affermato che il titolo arriverà finalmente su PC e console questo giugno.

Allora, perché ci è voluto così tanto tempo per preparare il gioco per la spedizione? Sul PlayStation Blog, Alex Lima di Nightdive ha spiegato che ciò è dovuto al codice sorgente spaghetti del gioco originale, che si è rivelato una sfida da districare e riordinare.

"La base di codice è una complessa fusione di varie librerie legacy sviluppate da Looking Glass, insieme ad alcuni contributi più recenti di Irrational Games e Looking Glass. Non esiste praticamente uno standard di codifica coerente. Di conseguenza, abbiamo dovuto dipendere molto dal debug e dai punti di interruzione per comprenderne la funzionalità".

Un altro membro del team di Nightdive, Lexi Mayfield, ha aggiunto: "Il motore di gioco utilizzato da System Shock 2 è grande e complicato. È stato originariamente progettato per PC dalla fine degli anni '90 con mouse e tastiera ed è stato utilizzato solo per tre giochi. Di conseguenza, il porting del gioco su console è stato un processo lungo e arduo, sia dal punto di vista della codifica che dell'interfaccia".

Come parte di questo annuncio, è stato pubblicato il trailer della data di uscita del gioco, che puoi vedere di seguito. Per quanto riguarda la data di uscita ufficiale, questa è prevista per il 26 giugno, con System Shock 2: 25th Anniversary Remaster in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch.