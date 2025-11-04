T-Minus Zero Entertainment, lo studio che NetEase ha chiuso ad agosto, riemerge grazie ai finanziamenti dei veterani del settore

HQ

All'inizio di oggi, abbiamo appreso la triste notizia che il gigante cinese dei giochi NetEase chiuderà il suo studio Fantastic Pixel Castle tra pochi giorni e licenzierà tutti i suoi dipendenti. Questa non è l'unica squadra ad essere stata chiusa quest'anno, ma un'altra delle sue recenti vittime è risorta dalle ceneri, ora completamente libera dal giogo dei suoi ex proprietari.

T-Minus Zero Entertainment è stata chiusa da NetEase lo scorso agosto, ma oggi ha annunciato in una dichiarazione sul proprio sito web di essere stata resuscitata grazie ai finanziamenti di un gruppo di investitori e veterani del settore e di essersi reinventata come "società di produzione indipendente". Per il momento, l'azienda si sta concentrando sul continuare ad attrarre partner finanziari per realizzare la sua visione dei giochi.

"Crediamo che il futuro della produzione di giochi indipendenti apparterrà a studi che combinano creatività e disciplina, visione e responsabilità e indipendenza con partnership intelligenti", afferma Zac, CEO di T-Minus Zero Entertainment.

Cosa ne pensi, pensi che altri team chiusi di recente potrebbero tornare come studi indipendenti?