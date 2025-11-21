T-shirt, borse tote e stampe compongono la prima linea di merchandising ufficiale Dispatch di AdHoc

HQ

Dispatch è uno dei più grandi successi che abbiamo avuto verso la fine del 2025, e anche se AdHoc potrebbe non pubblicare la seconda stagione in fretta, ci ha già dato un nuovo modo per mostrare il nostro apprezzamento per SDN con una nuova linea di merchandising ispirata al gioco. T-shirt, stampe a fumetti e altro ancora sono già disponibili in preordino.

La maggior parte dei design proviene dalle copertine Dispatch dei fumetti, che sono disponibili per la lettura completa se acquisti la versione deluxe del gioco. Se vuoi avere Malevola sul petto senza spendere miliardi per creare una vera ragazza diavolo, però, questo è il modo migliore per farlo.

Le magliette costano 30-35 dollari, mentre le felpe con cappuccio costano di più, 55 dollari. C'è una borsa tote per manzo a 25 dollari, e una tazza rimane l'articolo più economico negli annunci a 15 dollari. Le stampe costano 35$, ma tutti i prezzi sono in USD, purtroppo gli articoli possono essere spediti solo in America. Anche se vivi nei classici Stati Uniti, dovrai comunque aspettare 6-8 settimane per ricevere il tuo merchandising.

