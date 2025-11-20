T1 annuncia il sostituto di Gumayusi ingaggiando Peyz

HQ

Recentemente è stato affermato che il roster vincitore del tripletto di T1 si sta leggermente suddividendo, poiché Lee "Gumayusi" Min-hyeong, uno dei giocatori più importanti della squadra e nel complesso competitivo League of Legends, ha deciso di lasciare l'organizzazione ed esplorare opportunità altrove. Sebbene ci siano voci su dove finirà Gumayusi, nulla di certo è stato confermato finora, anche se T1 ha già nominato il loro sostituto Bot Laner.

È stato rivelato che Kim "Peyz" Su-hwan, precedentemente di JD Gaming, lascerà la squadra cinese e si unirà a T1 mentre si prepara a una possibile quarta corsa di successi. Parlando di cosa ha reso Peyz la firma giusta, T1 spiega:

"'Peyz' inizia il suo percorso con T1, restando con noi fino al 2028. Con un obiettivo in mente, siamo pronti a raggiungere vette ancora più grandi. Per favore, mostra il tuo sostegno a 'Peyz' mentre inizia questo nuovo capitolo con noi."

Con l'estensione di Choi "Doran" Hyeon-joon ora gestita, il roster 2026 di T1 è stato assicurato, con Peyz e Doran affiancati dai veterani Mun "Oner" Hyeon-jun, Ryu "Keria" Min-seok e dal sempre mitico Lee "Faker" Sang-hyeok.