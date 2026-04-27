T1 blocca Keria con proroga firmata fino al 2030

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Nonostante T1 fatichi a essere una forza completamente dominante nel mondo di League of Legends, vincendo ogni campionato ed evento a cui partecipa, quando si tratta dell'evento più importante della stagione e delle performance sul palcoscenico mondiale globale, l'organizzazione e i suoi giocatori non hanno mancato di deludere per diversi anni.

Infatti, T1 sono gli attuali campioni del mondo due consecutivi, con l'iconico trofeo che risiede nell'armadio dell'organizzazione per tre anni consecutivi. A causa di questo successo, non sorprende affatto che T1 stia legando le sue stelle chiave e i suoi giocatori principali a contratti immensamente lunghi.

In passato, Lee "Faker" Sang-hyeok è stato prorogato alla squadra con un contratto fino alla fine della stagione 2029, seguito da Mun "Oner" Hyeon-jun con un accordo che termina alla fine della stagione 2028. Ora Ryu "Keria" Min-seok ha firmato un accordo simile, che lo lega all'organizzazione per il resto del decennio.

T1 ha confermato che Keria è stata prorogata e rimarrà con T1 fino alla fine della stagione 2029. In una dichiarazione sui social media, il team spiega quanto segue.

"T1 sarà sempre dietro di lui con il nostro supporto infinito, assicurandosi che il nome 'Mostro Genio Leggendario' continui a brillare brillantemente nei capitoli a venire."

La grande domanda ora ruota attorno a Choi "Doran" Hyeon-jun, il cui contratto scadrà alla fine di questa stagione. Non è chiaro se T1 stia esplorando un'estensione di lui, ma il nucleo e il trio chiave della squadra è stato bloccato e non andrà da nessuna parte negli anni a venire.