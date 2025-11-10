T1 completa il threepeat, incoronato Campioni del Mondo 2025 League of Legends

HQ

Ogni volta che abbiamo riportato il League of Legends World Championship per il 2025, abbiamo detto che si tratta di un affare piuttosto enorme per T1 poiché l'organizzazione sudcoreana è a caccia di uno storico threepeat (tre Worlds vittorie di fila), uno sforzo che sembrava improbabile dato che tutto era contro la squadra. Sono riusciti a malapena a qualificarsi, ottenendo uno dei due posti Play-Ins, e da qui hanno dovuto combattere con le unghie e con i denti per superare la fase Swiss e accedere ai playoff.

Da qui, tuttavia, T1 ha preso il volo e si è rivelato un problema enorme, mettendo fuori combattimento Anyone's Legend in un'esibizione avvincente, quindi superando Top Esports per impostare un finale tutto coreano. E durante il fine settimana, T1 è riuscito anche a sconfiggere KT Rolster per sollevare il trofeo che praticamente è loro diritto a questo punto.

Sì, dopo una partita tesa che è andata alla distanza, T1 ha sollevato di nuovo il trofeo Worlds dopo aver battuto KT Rolster 3-2. Ciò significa che T1 ha completato il threepeat, un'impresa che potrebbe essere impossibile da battere in futuro, con il premio MVP consegnato a Bot Laner Lee "Gumayusi" Min-hyung.

Questo risultato assicura anche il diritto di Lee "Faker" Sang-hyeok di essere chiamato il GOAT degli eSport (il più grande di tutti i tempi), poiché la star sudcoreana ha ora guadagnato il suo sesto titolo Worlds e tutto prima dei 30 anni. Sicuramente impressionante, ma lui e T1 possono continuare a costruire su questo dominio, soprattutto perché il contratto di Faker con T1 dura fino alla fine della stagione 2029?