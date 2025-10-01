Taco Bell lancia i nuovi panini gelato "Tacolate"

HQ

Come qualcuno che non ne ha mai abbastanza delle offerte salate di Taco Bell ma trova che i loro sapori dolci siano un po' carenti, ora sembra che l'esperienza culinaria della catena americana sia completa con un enorme gelato al cono di waffle ricoperto di cioccolato. Ha anche la forma di un taco.

Come rivelato sui social media di Taco Bell, il panino gelato Tacolate è una nuova collaborazione tra la catena e il marchio americano di gelati Salt & Straw. Il gelato Tacolate sarà disponibile solo dal 3 ottobre e presso le sedi Salt & Straw.

Salt & Straw ha sede negli Stati Uniti con una dozzina di sedi sparse in tutto il paese. Sfortunatamente per i clienti internazionali (ma fortunatamente per il nostro girovita), ciò significa niente gelato Tacolate. Ci sono anche salse esclusive abbinate al panino, tra cui il Jalapeno al Mango e la cannellina ai frutti di bosco.

Il gelato stesso è un gelato al peperoncino ancho alla cannella, che viene poi messo in un cono di waffle e immerso interamente nel cioccolato.

