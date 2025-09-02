Taco Bell riconsidera l'intelligenza artificiale dopo che l'uomo ha ordinato 18.000 acque

HQ

La catena di fast food Taco Bell sta riconsiderando l'implementazione dell'intelligenza artificiale drive-thrus in centinaia di sedi a seguito di reclami dei clienti, ritardi e sfruttamento della nuova tecnologia.

Parlando con il Wall Street Journal, Dane Matthews, Chief Digital and Technology Officer di Taco Bell, ha dichiarato di essere rimasto deluso e soddisfatto dell'implementazione dell'intelligenza artificiale. "Stiamo imparando molto, sarò onesto con te. Penso come tutti, a volte mi delude, ma a volte mi sorprende davvero".

Matthews sta ora ripensando all'uso della tecnologia nel suo stato attuale e si chiede se abbia un futuro forte in Taco Bell. A parte un uomo che è diventato virale per aver ordinato 18.000 acque, altri clienti si sono lamentati del fatto che i drive-thrus AI non sono così comprensivi o efficaci come un membro umano del personale.

I piani esatti sono ancora in lavorazione. "Posso dirti che è una conversazione molto attiva all'interno di Taco Bell in collaborazione con i nostri affiliati", Ha detto Matthews. "Penso che alla fine della giornata, sia davvero, davvero presto. E lo sentiamo. E penso che anche altri marchi lo sentano".

