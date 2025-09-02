Taco Bell riconsidera l'intelligenza artificiale dopo che l'uomo ha ordinato 18.000 acque
Qualcuno ha un po' di sete.
La catena di fast food Taco Bell sta riconsiderando l'implementazione dell'intelligenza artificiale drive-thrus in centinaia di sedi a seguito di reclami dei clienti, ritardi e sfruttamento della nuova tecnologia.
Parlando con il Wall Street Journal, Dane Matthews, Chief Digital and Technology Officer di Taco Bell, ha dichiarato di essere rimasto deluso e soddisfatto dell'implementazione dell'intelligenza artificiale. "Stiamo imparando molto, sarò onesto con te. Penso come tutti, a volte mi delude, ma a volte mi sorprende davvero".
Matthews sta ora ripensando all'uso della tecnologia nel suo stato attuale e si chiede se abbia un futuro forte in Taco Bell. A parte un uomo che è diventato virale per aver ordinato 18.000 acque, altri clienti si sono lamentati del fatto che i drive-thrus AI non sono così comprensivi o efficaci come un membro umano del personale.
I piani esatti sono ancora in lavorazione. "Posso dirti che è una conversazione molto attiva all'interno di Taco Bell in collaborazione con i nostri affiliati", Ha detto Matthews. "Penso che alla fine della giornata, sia davvero, davvero presto. E lo sentiamo. E penso che anche altri marchi lo sentano".