Tadej Pogačar cade nella tappa 8 della Vuelta a España e abbandona la gara

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Shock alla Vuelta a España: durante l'ottava tappa, una tappa di transizione per lo più pianeggiante a Valencia, con solo una salita di seconda categoria, si è conclusa con la caduta e il ritiro del leader della gara Tadej Pogačar, caduto a 33 km dal traguardo, ed è stato trasportato in ambulanza, gravemente livido e tagliato al viso e alla spalla e apparentemente con la clavicola rotta.

La caduta, completamente accidentale, sembra essere stata causata dal fatto che ha colpito una pietra sulla strada e ha perso il controllo della bici. La caduta gli ha causato lividi, tagli e una frattura che gli ha causato molto dolore; ha provato a tornare alla moto ma non ci è riuscito, ed è stato portato in ospedale.

Pogacar, vincitore del Tour de France 2026, era stato leader della Vuelta fin dall'inizio, dando il ritmo. Prima della gara, aveva un vantaggio di 3:50 minuti su Enric Mas della Movistar e 4:50 su Primoz Roglic sulla Red Bull Bora Hansgrohe, e non mostrava segni di rallentamento. A seconda della gravità degli infortuni, potrebbe saltare la prossima UCI World Cup a settembre.

Al termine della tappa, vinta da Bryan Coquard del Team Cofidis, Mas è diventato il nuovo leader, con 1 minuto e 11 secondi di vantaggio su Felix Gall del Decathlon CMA CGM e Roglic. Sepp Kuss di Visma, Oscar Onley di Ineos e Richard Carapaz di EF Education Easypost sono anch'essi a 2:15 e 2:22 minuti da Mas, aprendo completamente la gara per le due settimane successive.