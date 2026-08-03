Tadej Pogačar conferma il ritorno alla Vuelta a España dopo sette anni

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UAE Team Emirates ha confermato qualcosa che entusiasmerà alcuni tifosi, deluderà altri e sicuramente spaventerà tutti i ciclisti: Tadej Pogačar parteciperà a La Vuelta a España quest'anno. Sarà solo la sua seconda apparizione nel Grand Tour spagnolo, dopo sette anni.

È stata proprio la Vuelta 2019 che un Pogačar ventenne è diventato noto in tutto il mondo: un ciclista relativamente sconosciuto, senza esperienza nelle lunghe gare di tre settimane, ha vinto tre tappe, ha conquistato il white maillot come miglior cicli giovani e ha concluso terzo in assoluto, dietro Primoz Roglic e Alejandro Valverde.

Dieci mesi dopo, Pogačar vinse il suo primo dei cinque Tour de France e da allora dominò lo sport, vincendo quasi tutte le corse, inclusi i Campionati del Mondo, quattro dei cinque Monumenti, alcune più volte, ed è ora ampiamente considerato uno dei migliori ciclisti di tutti i tempi.

L'anno scorso ha ammesso di sentirsi troppo stanco dopo il Tour de France, quindi ha saltato di nuovo La Vuelta, ma quest'anno sarà il suo grande ritorno in Spagna, per una gara che inizierà il 22 agosto, proprio in una cronometro a Monaco, dove vive il ciclista sloveno. La sua presenza si farà sentire come una doccia fredda per molti corridori, sapendo che Pogačar è sempre il favorito in ogni gara a cui partecipa...