Tadej Pogačar nominato "Campione dei Campioni" dal quotidiano francese L'Équipe

HQ

Il ciclista sloveno Tadej Pogačar è stato nominato "Champion des Champions Monde", il premio più prestigioso conferito dal quotidiano francese L'Équipe. Diventa il primo ciclista a vincere questo premio dai tempi di Greg LeMond nel 1989, in un anno in cui Pogačar si è affermato come uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, vincendo il Tour de France per la quarta volta, tre Monumenti (Tour delle Fiandre, Giro di Lombardia e Liegi-Bastogne-Liegi) e i Campionati mondiali su strada UCI a Kigali.

Pogačar è stato scelto davanti al saltatore con l'asta svedese Armand Duplantis, che ha superato il suo record mondiale più volte quest'anno, e al tennista spagnolo Carlos Alcaraz, secondo e terzo in classifica.

"Onestamente, non mi sarei mai messo in quella lista. Non riesco a posizionarmi così in alto", ha detto Pogačar, che si aggiunge a una lista di 'Champions des Champions' che include personaggi come Usain Bolt, Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Michael Shucmacher o Leo Messi.

Pogačar è stato nominato insieme a Summer McIntosh, il nuotatore canadese che ha vinto quattro medaglie d'oro ai Campionati Mondiali di Nuoto 2025. Succedono alla ginnasta Simone Biles e al nuotatore Léon Marchand come premiati con il premio conferito da L'Équipe.