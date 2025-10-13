Tadej Pogačar picchiato da un avvocato britannico di 40 anni durante una gara in Slovenia

HQ

Tadej Pogačar ha vinto il quinto titolo consecutivo del Giro di Limbardia (anche il suo decimo Monumento) sabato, poche settimane dopo essere diventato campione del mondo ed europeo.

Tuttavia, la sua serie di vittorie è stata interrotta domenica, dove è arrivato secondo alla sua "Pogi Challenge" in Slovenia, una gara di esibizione in cui centinaia di ciclisti amatoriali sono stati invitati a gareggiare contro il miglior ciclista del mondo. Non è stata una gara facile: 23 km di pista e 1.189 metri di dislivello fino a Krvavec, una delle più vicine della Slovenia, e anche una delle preferite di Pogacar, dove ha ottenuto la sua prima vittoria da bambino e dove si allena regolarmente.

Durante la gara, i ciclisti hanno avuto un vantaggio di sei minuti. Poi, Pogacar è partito: è riuscito a prenderli tutti... ma uno, un avvocato inglese di 40 anni, Andrew Feather, che può tornare a casa essendo una delle poche persone ad aver effettivamente sconfitto Pogacar in una gara, anche se, ovviamente, Pogacar è stato più veloce (ha finito in 44:15 minuti, tre e mezzo in più di Pogacar).