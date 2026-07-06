Tadej Pogacar prende la maglia gialla da Vingegaard e guida il Tour de France dopo la terza tappa

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Il Tour de France 2026 ha lasciato la Catalogna in una tappa 3 montuosa, lunga quasi 200 km, con quattro grandi salite, una di categoria 1 e tre di categoria 3, con circa 3.850-3.900 metri di dislivello, terminando a Les Angles, in una tappa senza folla a causa di incendi nelle vicinanze. Il primo grande test della gara è stato dominato da Tadej Pogacar (EAU), che ha conquistato la prima vittoria di tappa in questa edizione, e dalla maglia gialla di Jonas Vingegaard (Visma).

Vingegaard è stato il leader della classifica generale della gara, dopo aver vinto la cronometro a squadre a Barcellona, arrivando anche nello stesso momento di Pogacar nella seconda tappa, in cui lo sloveno ha aiutato il compagno di squadra degli Emirati Emirati Isaac del Toro a conquistare la sua prima vittoria di tappa al Tour. Il messicano, che è stato fondamentale nell'aiutare Pogacar a raggiungere il traguardo, mantiene la maglia bianca come miglior giovane corridore del Tour.

Ma al terzo giorno, Pogacar è stato spietato nella sprint finale verso il traguardo, tagliando due secondi prima di Vingegaard e conquistando la vetta della classifica generale. Richard Carapaz di EF Education-EasyPost e Paul Seixas di Decathlon sono arrivati contemporaneamente a Vingegaard.

Ora Pogacar è in cima alla classifica generale, con lo stesso tempo di Vingegaard (8 ore, 46 minuti, 55 secondi), con cinque corridori (Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Juan Ayuso, Paul Seixas e Florian Lipowitz) a meno di un minuto di distanza.