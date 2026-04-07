Tadej Pogačar punta alla sua prima vittoria Parigi-Roubaix questa settimana e a una spazzata completa al Monument nel 2026

HQ

Tadej Pogačar ha aggiunto un altro titolo al Tour delle Fiandre alla sua impressionante lista di trofei domenica, e punta a vincere l'ultimo "Monumento" che gli manca, la Paris-Roubaix, il prossimo weekend, con il sogno di ottenere una vittoria completa nei Monumenti a portata di mano.

Pogacar ha vinto quattro dei cinque Monumenti, le gare cicliste di un giorno più prestigiose, considerate anche le più difficili. Ha vinto Milano-San Remo per la prima volta il mese scorso, e ha conquistato il Tour delle Fiandre 3 volte (2023, 2025 e 2026); Liegi-Bastogne-Liegi 3 volte (2021, 2024 e 2025), Giro di Lombardia 5 volte (2021, 2022, 2023, 2025 e 2025).

La sua vittoria nelle Fiandre lo scorso fine settimana significa che ha vinto gli ultimi quattro Monumenti consecutivi, per un totale di 12 vittorie, secondo miglior risultato nella storia dietro al grande Eddy Merckx, che ne ha vinti 19.

Il prossimo fine settimana, Pogacar lotterà per la sua prima vittoria alla Paris-Roubaix, dominata da Mathieu van der Poel dal 2023. Vincere la gara domenica 12 aprile lo avvicinerà a una vittoria completa, vincendo tutti e cinque i Monumenti nello stesso anno, cosa che nessuno aveva mai fatto prima.

Dopo Parigi-Roubaix (12 aprile), l'edizione 2026 di Liegi-Bastogne-Liegi si terrà il 26 aprile, mentre il Giro di Lombardia arriverà molto più tardi, il 10 ottobre.