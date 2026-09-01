Tadej Pogacar si sottopone a un intervento chirurgico riuscito e non esclude i Campionati Mondiali di questo mese

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Tadej Pogacar fu sottoposto a un intervento chirurgico di successo a Barcellona, meno di 48 ore dopo la caduta alla Vuelta a España sabato, che lo costrinse a ritirarsi dalla gara, lasciandolo con lividi, tagli e con una clavicola rotta, cambiando completamente la situazione per il resto dei corridori (Pogacar era il chiaro favorito).

"Questo pomeriggio, Tadej ha subito un intervento chirurgico riuscita alla clavicola sinistra dopo aver ricevuto il via libera per procedere con l'operazione. La procedura è andata bene e rimarrà in ospedale per il monitoraggio post-operatorio per alcuni giorni", ha dichiarato Adrian Rotunno, direttore medico di UAE Team Emirates-XRG.

"Quando sarà pronto, Tadej tornerà a casa per iniziare la sua guarigione e riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico della squadra. Continueremo a monitorare attentamente i suoi progressi durante tutto il processo di recupero."

Secondo El País, Pogacar non esclude di partecipare ai Campionati Mondiali su Strada UCI dal 20 al 27 settembre in Quebec, Canada. Se non ce la farà, il suo ritorno potrebbe avvenire al Giro di Lombardia il 10 ottobre, un "Monumento" che Pogacar ha vinto per cinque anni consecutivi.