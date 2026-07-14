Tadej Pogačar vince ancora al Tour de France e migliora il suo miglior vantaggio di sempre in questa fase della gara

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Tadej Pogačar non sta speculando quest'anno al Tour de France: dopo dieci tappe, ne ha ormai vinte tre e estende la sua leadership in classifica generale, lasciando altri grandi ciclisti molto indietro, come il due volte vincitore Jonas Vingegaard, che ha battuto Pogacar a Le Lioran, nel Massiccio Centrale, due anni fa, ma non ci è riuscito quest'anno (settimo arrivato) o Remco Evenepoel, che è stato l'unico ad avvicinarsi a Pogacar martedì (32 secondi dietro).

Ora, Tadej Pogačar ha oltre 3 minuti e mezzo di vantaggio su Jonas Vingegaard, che ora è più concentrato a conquistare il secondo posto, difendendo Remco Evenepoel, Juan Ayuso e Paul Seixas, a meno di un minuto dal ciclista danese.

Questa è stata la 24ª vittoria di tappa di Tadej Pogačar al Tour de France, e il suo quinto Tour, eguagliato il record, sembra inevitabile: secondo Cycling Weekly, lo sloveno non aveva mai avuto un vantaggio così confortevole a questa metà gara... al punto che alcuni fan ora lo fischiano.

Alcuni amano vedere Pogačar fare la storia e forse diventare il migliore di tutti i tempi, al livello di Eddy Merckx, l'unico ciclista che ha vinto cinque edizioni del Tour de France, mentre altri pensano che il ciclismo abbia perso interesse ora che Pogacar vince ogni gara in cui partecipa...

Tour de France GC dopo la Tappa 10 (martedì 14 luglio)



Tadej Pogačar — 36:15:02

Jonas Vingegaard — +3:36

Remco Evenepoel — +4:06

Juan Ayuso — +4:22

Paul Seixas — +4:35

Florian Lipowitz — +4:44

Isaac Del Toro — +5:08

Mattias Skjelmose — +5:45

Lenny Martinez — +6:09

Tom Pidcock— +11:49

