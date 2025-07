Tadej Pogačar vince la 100ª vittoria in gara e pareggia con Mathieu van der Poel al Tour de France Il campione in carica del Tour de France ha vinto Mathieu van der Poel in un emozionante sprint finale alla tappa 4.

Tadej Pogačar, ciclista sloveno dell'UAE Team Emirates XRG, continua a fare la storia conquistando la sua 100esima vittoria da professionista, la sua 18esima al Tour de France, competizione che ha già vinto tre volte (nel 2020, 2021 e 2024). A 26 anni, sta scrivendo i libri di storia del suo nome, unendosi a una lista di soli 25 ciclisti nella storia che hanno vinto oltre 100 vittorie in carriera, una classifica guidata da Eddy Merckx con 279. Pogacar ci è riuscito nella tappa 4 del tour, che a causa delle circostanze della gara, molti vedevano Mathieu van der Poel come favorito. Tuttavia, nello sprint finale, Pogacar ha scavalcato tutti i rivali, incluso Van der Poel, conquistando la vittoria e pareggiando in classifica generale con Mathieu Van der Poel a 16 ore e 46 minuti e 0 secondi, seguito dal ciclista danese Jonas Vingegaard, otto secondi dietro. Pogacar è in testa anche nel 2025, con 12 vittorie, una in più del belga Tim Merlier, tra cui la prestigiosa Freccia Vallone. Bob Cullinan / Shutterstock