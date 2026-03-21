Tadej Pogacar vittorioso in duello emozionante con Tom Pidcock alla Milano-San Remo

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Tadej Pogacar, il ciclista più decorato degli ultimi anni, campione del mondo in carica e quattro volte vincitore del Tour de France, ha vinto il primo Monumento dell'anno, il Milan-San Remo, vincendo in duello con il britannico Tom Pidcock, che si è classificato secondo, entrando nello stesso momento.

Lo sloveno ventisettenne ha attaccato a 22 km dalla fine della gara di 298 km, e solo Pidcock e Mathieu van der Poel hanno mantenuto il ritmo, ma Van der Poel è rimasto indietro e una volata finale di Wout Van Aert (vincitore della gara nel 2020) ha completato il podio, solo quattro secondi dopo.

La Milano-San Remo fu la prima delle cinque corse monumentali, le gare di un giorno considerate le più estenuanti e prestigiose del calendario ciclistico, quattro delle quali si svolsero in primavera: Tour of Fianders (5 aprile), Paris-Roubaix (12 aprile), Liegi-Bastogne-Liegi (26 aprile) e, dopo l'estate, Il Lombardia (10 ottobre). È stata la prima vittoria di Pogacar al Milan-San Remo, e ora ha vinto quattro Monumenti, con solo la Paris-Roubaix rimasta.