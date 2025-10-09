Tag Heuer e New Balance si uniscono per uno smartwatch sportivo

HQ

Spesso non pensiamo agli orologiai tradizionali come al tipo che produce anche smartwatch, poiché in genere la tecnologia è frutto dell'ingegno dei giganti della tecnologia di tutto il mondo. Ma Tag Heuer ha opzioni per smartwatch, come la serie Connected Calibre, che sta ricevendo una revisione sportiva come parte di una collaborazione con New Balance.

Questo accordo ha portato alla creazione del Tag Heuer Connected Calibre E5 40mm X New Balance Edition, che è considerato un gadget "progettato per gli atleti che vedono ogni passo come un progresso. Non si tratta solo di correre contro il tempo, ma di padroneggiarlo".

L'orologio è realizzato in leggero titanio Grado 2 con rivestimento DLC nero e ha un cinturino morbido e funziona con il sistema operativo di Tag Heuer che è stato migliorato con sei nuovi profili di allenamento da New Balance. Questo è spiegato come segue: "Al polso, i corridori seguono una guida passo dopo passo con schermate leggibili all'aperto e suggerimenti gamificati, mentre i grafici post-corsa trasformano i dati in chiarezza".

Trattandosi di uno smartwatch di alta qualità per orologiai, va detto che non è molto conveniente, con un prezzo di 1.750 sterline per una singola unità. Certo, si tratta di un modello in edizione speciale, quindi questi saranno probabilmente considerati piuttosto rari con il passare degli anni.

