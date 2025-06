HQ

Questo inverno segna 14 anni dal debutto di The Elder Scrolls V: Skyrim. Anche se un nuovo capitolo della mia amata serie di Zelda è stato rilasciato nello stesso periodo, è stato, un po' inaspettatamente, l'epico gioco di ruolo di Bethesda che ha assorbito tutto il mio tempo ed è diventato uno dei miei preferiti, in assoluto. Da allora abbiamo goduto di molte epiche avventure open-world, ma il prossimo capitolo della serie Elder Scrolls è stato molto atteso e vistosamente assente. Anche se sappiamo che sta arrivando. Solo quest'anno, tuttavia, siamo stati in grado di avventurarci in modi simili in titoli come Kingdom Come: Deliverance II, Avowed e, più recentemente, in Oblivion Remastered. Ma penso che gli sviluppatori di Questline, come molti di noi, desiderassero qualcosa che assomigliasse a quell'epica avventura che abbiamo avuto quasi 14 anni fa.

Chiamare Tainted Grail: The Fall of Avalon qualcosa di diverso da qualcosa che ha tratto enorme ispirazione dai giochi di ruolo di Bethesda - beh, sarebbe una bugia. Ma fortunatamente, c'è qualcosa di suo lì, dietro una superficie che sembra incredibilmente familiare sotto molti punti di vista. A pochi minuti dall'inizio dell'avventura, il tutto profuma sia di Elden Ring che di The Witcher. Ci vuole un po' di tempo, ma poi si inizia anche a percepire un mondo molto impressionante e unico che si costruisce sotto un motore che fa del suo meglio per tenere insieme qualcosa di leggermente troppo ambizioso per un team di sviluppo così piccolo. Di solito ci si riferisce a questo concetto come "eurojank", un concetto forse troppo ambizioso che viene un po' ridimensionato dai tecnicismi. Dove le ambizioni sono semplicemente al di sopra di ciò che si può ottenere tecnicamente e in altri modi. Questo non è un grande gioco sviluppato da un grande studio, tutte queste cose sono evidenti. Ma fortunatamente, è anche fantasticamente divertente e l'ambizione si riflette anche in molte parti ben fatte.

Il design è di prima classe con luoghi assolutamente sbalorditivi da scoprire.

La costruzione del mondo unica risiede in parte nella dipendenza dalla leggenda di Re Artù. Ma si tratta quasi più di riempire il mondo e l'avventura con un'oscurità che lo rende proprio. Svegliarsi in un dungeon e poi fuggire è ovviamente un enorme cliché, ma quando raggiungi la prima regione di Avalon - Horns Of The South - e tutta l'ispirazione e il suo concetto diventano un mix stranamente ipnotizzante - è difficile non sentirsi, proprio come quando sei arrivato a Riverwood dopo la fuga iniziale da un drago in Skyrim.

Dopo essere fuggiti dal suddetto dungeon, la storia prende il via. È l'anima di Re Artù in persona che diventa un tutt'uno con il tuo personaggio e inizia la ricerca della sua spada, scudo ed elmo. Ma sebbene la missione principale ruoti attorno a tutto il mistero presentato nell'ora di apertura dell'avventura, è altrettanto tutto il resto che Avalon offre che ti ruberà il tempo. Forse anche più della storia principale stessa.

Sebbene il mondo sia oscuro e pieno di pericoli, offre anche momenti come questo.

Avalon è piena di storie e missioni secondarie. La maggior parte dei personaggi ha molto da dire. Notevolmente più delle classiche battute a cui siamo abituati ed è chiaro che vivono in un mondo che ha fatto di più che iniziare a scricchiolare. Le missioni secondarie sono assegnate organicamente durante l'esplorazione, ma sono le sorprese della scoperta e i piccoli incontri che mi attirano di più. Può essere trovare un pover'uomo pessimista che non vuole lasciare il suo posto sotto un ponte o un intero piccolo villaggio che altrimenti sarebbe stato completamente dimenticato se non si fosse esplorata la fascia costiera. Anche per quanto riguarda la storia principale, ci sono rami e scelte su come fare le cose e da che parte finire. L'avventura ti porta attraverso un paesaggio post-apocalittico dove infuria una pestilenza e dove le notti offrono pericoli inaspettati. È come Fallout, ma in un'ambientazione fantasy. Enormi monumenti si ergono in lontananza. Anche se sono in gran parte solo sfondi, raccontano la storia di come Avalon fosse un tempo una terra che prosperava molto più di quanto non faccia ora. Per chi si allontana dal sentiero, e credetemi volete, c'è sempre qualcosa da scoprire e da vivere.

È importante mostrare rispetto per le mucche.

Non appena si rimane incantati dalla portata, tuttavia, ci si rende altrettanto rapidamente conto che la tecnologia non è del tutto in linea con le ambizioni. Le immagini sono sbalorditive in alcuni punti, soprattutto in termini di estetica e design. Ma il frame rate fatica molto più di quanto dovrebbe. Le carenze tecniche sono evidenti in termini di texture che si caricano davanti a te e ci sono altre cose che rompono l'illusione. Anche se personalmente non lo trovo particolarmente rovinante, è un po' buggato con alcuni incidenti che si verificano di tanto in tanto. Per quanto riguarda le immagini, c'è anche la tendenza a una foschia che impedisce al tutto di sembrare grandioso come potrebbe essere. Si potrebbe anche criticare il fatto che l'intera faccenda sembra un po' troppo desolata nelle città e nei villaggi, pur adattandosi al tono e allo stato del mondo.

Allo stesso tempo, l'aspetto tecnico è davvero l'unico piccolo pezzo del puzzle che impedisce a questo di essere qualcosa di enormemente grandioso. Perché sotto tutti gli altri aspetti ci riesce davvero. Gli ambienti sono fantastici da attraversare. La luce che veste gli splendidi panorami diurni è magica, gli ambienti interni sono molto suggestivi e dettagliati e molte delle grotte sono davvero inquietanti. Ci viene anche offerta una buona musica con alcuni elementi inaspettati e c'è anche una gamma impressionante di doppiatori.

Gli sviluppatori hanno aggiunto una modalità in terza persona, ma non consigliano di eseguire il gioco in questo modo.

Questo mondo è ovviamente popolato da tutti i tipi di creature. Mostri di molti tipi diversi. Molti vogliono ucciderti e puoi affrontare i tuoi avversari in diversi modi. Ci sono una varietà di armi a tua disposizione. Dalle spade alle asce e alle lance, oppure puoi prendere un percorso diverso e lanciare magie o usare un arco. Non è niente di radicalmente diverso da quello a cui siamo abituati. Completo di numeri che ti dicono quanti danni fai o da cui la tua armatura ti protegge. Gran parte delle armi e dell'equipaggiamento sono legati alle tue abilità. Puoi usarli non appena li trovi, ma devi soddisfare i loro criteri per poter essere utilizzati appieno. Pertanto, puoi equipaggiarti con qualsiasi cosa o impugnare qualsiasi arma tu voglia subito, ma se non hai messo punti abilità sulle abilità richieste, allora è significativamente più debole di quanto potrebbe essere.

Qui veniamo alle competenze. Tutto ciò che fai sotto forma di brandire un'arma a due mani, prendere un pestaggio, saltare, cucinare o scassinare serrature aumenta la rispettiva abilità. Poi, ovviamente, sali di livello e guadagni punti che puoi spendere in cose come forza, resistenza e altre abilità classiche. Oltre a questo, c'è anche un albero delle abilità in cui sblocchi cose più specifiche. Tutto è piuttosto semplice, costruito nel suo modo più spoglio e se c'è qualcosa che mi manca, è un po' più di abilità che si inclinano maggiormente verso gli elementi del gioco di ruolo. Non c'è carisma qui, nessuna qualità di persuasione, fascino o simili. Tuttavia, tali occasioni appaiono nelle conversazioni con i personaggi, ma sono poi legate in modo casuale a diversi attributi. Che io debba avere una buona resistenza o forza quando cerco di persuadere qualcuno sembra strano.

La città più grande di Avalon è un po' affollata, ma è comunque un luogo da godere.

Ci sono stati anche momenti in cui ho avuto dialoghi in cui una risposta da parte mia ha fatto sì che una missione secondaria non avesse raggiunto il punto di partenza che volevo o addirittura avesse fallito. Nel grande schema delle cose, non ha molta importanza, ma il design delle missioni, sia grandi che piccole, a volte può essere costruito in modo un po' strano.

Tuttavia, apprezzo le cose semplici come il fatto che c'è ancora un po' di libertà per avventurarsi a modo proprio. Diverse fazioni nel mondo sono in contrasto tra loro e puoi scegliere da che parte stare. Potresti ricevere un semplice compito per uccidere un certo personaggio, ma una volta che lo incontri, inizi a conversare e ti rendi conto che potresti preferire prendere le parti di quella persona e uccidere il personaggio che originariamente ti ha dato la missione. Dà al tutto un senso di vero e proprio gioco di ruolo a modo tuo piuttosto che essere semplicemente guidato dalla trama.

Per quanto riguarda il combattimento, a mio avviso è forse il punto più debole del gioco. Fondamentalmente è molto un "Hack and slash" con quei classici problemi di cui spesso soffro il combattimento in prima persona. Sebbene ci sia la possibilità di fare un breve scatto per evitare gli attacchi nemici, è fondamentalmente solo una questione di hackerare. Anche le superfici di colpo dei nemici sono un po' scarse, con un feedback piuttosto scadente da colpire, oltre al calo del loro indicatore di vita. Fortunatamente, le battaglie ti danno un sacco di punti esperienza, quindi ci vai ancora per diventare più forte.

Il gioco offre alcune sequenze piuttosto stravaganti.

Il combattimento diventa molto faticoso e ripetitivo nel tempo. Inoltre, non aiuta il fatto che così tanto del mondo mi voglia morto. Mostri e altre creature, lo capisco, ma fondamentalmente ogni piccola collezione di altri personaggi nel mondo vuole anche martellarti la vita. C'è solo una pausa quando si arriva a insediamenti più grandi o a luoghi che hanno qualcosa a che fare con la storia. Certo, molti di questi altri personaggi dovrebbero essere banditi o soldati maledetti, ma avrei preferito che negli incontri con altre persone ti fosse data la possibilità di risolvere le cose pacificamente. Dal momento che tutte le persone che vogliono combatterti offrono anche fastidiose grida di battaglia, diventa una corsa costante, a meno che tu non voglia combattere. Le battaglie diventano piuttosto noiose nel tempo perché molte non sono molto divertenti.

Sfortunatamente, le battaglie diventano rapidamente molto monotone.

Quando l'atmosfera è al suo meglio, Tainted Grail raggiunge davvero tutto ciò che si prefigge di fare. L'esplorazione ti porta in luoghi che sembrano allo stesso tempo affascinanti e spaventosi ed è proprio quel mix che funziona così bene. Che la luce e l'oscurità coesistano fianco a fianco. Inizialmente si potrebbe presumere che si tratti di un clone puro di Skyrim. Ma il fatto è che, una volta che ti imbarchi in questa avventura, non devi scavare molto a fondo per trovare tutte le grandi cose che offre. Questo diventa un punto di forza immediato che ti fa venire voglia di restare e all'improvviso ne sei dipendente.

Certo, l'aggiornamento dell'immagine occasionalmente instabile e il fatto che a volte sembri qualcosa di un paio di generazioni fa può essere solo la cosa leggermente superficiale che devi superare. Se riesci a farlo, c'è un epico gioco di ruolo e un mondo fantastico pieno di contenuti che aspettano solo di essere esplorati.