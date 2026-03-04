Tainted Grail: The Fall of Avalon migliora l'Atto 3, aggiunge miniboss e casa personalizzabile per il giocatore nel nuovo aggiornamento

HQ

Tainted Grail: The Fall of Avalon ha stupito molti fan di RPG quando è uscito dall'Early Access l'anno scorso. Il RPG simile a Scrolls forse non ha ricevuto lo stesso livello di lodi di Kingdom Come: Deliverance II o Clair Obscur: Expedition 33, ma ha soddisfatto un desiderio che molti hanno provato col passare degli anni senza alcun accenno a un nuovo gioco di Elder Scrolls.

Dal suo lancio a maggio 2025, abbiamo già visto arrivare una serie di aggiornamenti su Tainted Grail: The Fall of Avalon, insieme alla sua prima grande espansione. Ora, lo sviluppatore Questline illustra cosa è stato reso disponibile nell'importante aggiornamento 1.2 del gioco.

Oltre a una serie di cambiamenti di bilanciamento che puoi leggere nel post su Steam qui, riceviamo anche una nuova dose di contenuti aggiuntivi. Una nuova caverna è stata aggiunta nell'Atto 3, due nuovi miniboss metteranno alla prova le nostre abilità di combattimento nel Cairnguard e nel Sleepwalker, e c'è anche un design complessivo migliorato dei livelli nelle aree. Inoltre, se vuoi sistemarti dopo una lunga giornata di avventure, è stata aggiunta una nuova casa per i giocatori, che ti permette di personalizzare la Magione della Costa di Alisa a tuo piacimento.