Tainted Grail: The Fall of Avalon Rilascia 21 nuove armi nel secondo DLC gratuito

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Tainted Grail: The Fall of Avalon (o un aspirante di The Elder Scrolls, come alcuni di voi potrebbero conoscere) ha appena rilasciato il suo secondo round di DLC gratuiti. Lanciato ufficialmente solo a maggio dello scorso anno, abbiamo già visto una grande espansione premium, grandi patch di contenuti e DLC aggiuntivi gratuiti per il gioco. Il primo DLC gratuito ha portato cinque nuovi set di oggetti nel gioco, e ora vogliamo rafforzare il nostro arsenale con il secondo rilascio di contenuti.

Come mostrato nel trailer qui sotto, 21 nuove armi sono state aggiunte a Tainted Grail: The Fall of Avalon. Queste nuove armi appaiono durante Wyrdnight e possono essere acquistate dai fabbri se non vuoi andare a cercare il tuo nuovo strumento da taglio. Queste armi sono progettate per essere potenti e ti aiutano a creare nuove e interessanti build nel gioco.

Alla fine del trailer, abbiamo anche un assaggio per il terzo drop di contenuti gratuiti, che mostra una figura dall'aspetto sinistro che fluttua in una sfera magica. Se dovessimo indovinare quale contenuto sarebbe quando arriverà, probabilmente sarebbe qualche tipo di incontro con un boss aggiuntivo o più scontri, che ci permetteranno di mettere alla prova il nostro valore con queste nuove armi.