Taiwan aumenta il livello di allerta dopo aver rilevato una seconda pattuglia navale cinese in pochi giorni

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Il conflitto sulla sovranità di Taiwan si sta intensificando anche nel Mar Cinese Meridionale, poiché il governo dell'isola ha rilevato la "seconda pattuglia da combattimento" della Repubblica Popolare Cinese nelle acque vicine al suo territorio. Questo innalzò l'allerta al massimo livello, e Taipei inviò caccia e navi da guerra per monitorare il confine marittimo.

Tarda sera lunedì, il Ministero della Difesa di Taiwan ha riferito (tramite Reuters) di aver rilevato 21 aerei cinesi, inclusi caccia J-16 e droni, operanti intorno all'isola che, insieme a diverse navi da guerra, stavano svolgendo una "pattuglia congiunta di prontezza al combattimento". La Cina considera Taiwan, con il suo governo democraticamente eletto, come un territorio a sé stante, e opera quasi quotidianamente le sue navi da guerra e i suoi caccia intorno all'isola. Il governo taiwanese respinge le rivendicazioni di sovranità di Pechino, mentre quest'ultimo definisce il suo presidente un "separatista".

Il segretario generale del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Taiwan, Joseph Wu, afferma che "la Repubblica Popolare Cinese è l'unica fonte di instabilità nell'Indo-Pacifico", mentre il Ministero della Difesa cinese non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento della stampa su questi eventi.