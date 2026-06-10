Taiwan conduce test di difesa che coinvolgono manovre e il lancio di un missile HIMARS

HQ

Taiwan si sta preparando a una guerra che non può vincere con il numero o la forza bruta, quindi sta conducendo manovre con il suo esercito per respingere e logorare un'invasione terrestre attraverso lo stretto che la separa dalla Cina continentale. Le sue risorse sono concentrate su armi mobili e leggere che permettono un attacco mirato e un rapido ritiro prima che l'esercito invasore della Repubblica Popolare Cinese abbia il tempo di rilevare la posizione di lancio sul radar.

Durante le manovre, è stato effettuato un tiro di prova con un missile HIMARS di fabbricazione statunitense (Lockheed Martin) che utilizzava lanciatori Thunderbolt-2000 di fabbricazione taiwanese. Questo tipo di missile è una delle principali linee di difesa dell'Ucraina contro l'invasione russa e ha una gittata di 300 chilometri, sufficiente a raggiungere obiettivi costieri nella provincia del Fujian, nel sud-est della Cina, dall'altra parte dello Stretto di Taiwan. Le spiagge e le paludi della costa occidentale di Taiwan sono l'area più probabile per lo sbarco delle truppe cinesi in caso di invasione.

"Il nostro HIMARS ha dimostrato le robuste capacità di combattimento dell'unità e ha completato con successo questo addestramento", ha dichiarato il comandante della compagnia Ko Ming-pin, secondo Reuters. L'esercitazione mirava a dimostrare la mobilità dell'HIMARS e la sua capacità di "sparare e muoversi", che "migliora notevolmente la sopravvivenza sul campo di battaglia."