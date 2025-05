Taiwan critica la Cina e la Russia per la distorsione della storia della Seconda Guerra Mondiale Taiwan confuta le affermazioni sul contributo del Partito Comunista Cinese alla Seconda Guerra Mondiale.

HQ Le ultime notizie su Taiwan . Il paese ha criticato aspramente la Cina e la Russia per aver distorto la storia della seconda guerra mondiale, sottolineando che il Partito comunista cinese non ha dato un contributo significativo alla lotta contro il Giappone. Secondo una dichiarazione del governo di Taiwan di venerdì, è stata la Repubblica di Cina, che faceva parte delle forze alleate, a svolgere un ruolo cruciale nella sconfitta del Giappone, mentre le forze comuniste si sono concentrate sul consolidamento del proprio potere. Questa dichiarazione arriva tra i recenti commenti del presidente russo Vladimir Putin e del presidente cinese Xi Jinping, che hanno suggerito che la guerra è stata vinta sotto la leadership comunista della Cina, ignorando i contributi della Repubblica di Cina e il suo ruolo nella vittoria. Xi Xinping e Vladimir Putin // Shutterstock