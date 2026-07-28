Taiwan deve condurre un'esercitazione per trasferire fabbriche di armi e infrastrutture critiche in previsione di un'invasione cinese Taipei si aspetta che una delle prime mosse della Cina in un'ipotetica invasione sarebbe tagliare le sue linee di rifornimento, e vogliono essere preparate.

HQ Per celebrare le esercitazioni militari annuali Han Kuang, che si svolgono dal 5 al 14 agosto, Taiwan condurrà, insieme alle forze civili, un'esercitazione per trasferire le fabbriche di armi del paese, oltre a un'altra per convertire fabbriche civili in strutture di produzione militare. Ciò segue la valutazione militare secondo cui, in caso di invasione su larga scala da parte della Repubblica Popolare Cinese, l'esercito cinese avrebbe tentato di tagliare porti, rotte terrestri e fabbriche per bloccare le linee di rifornimento. Secondo il Maggiore Generale Lu Wen-yuan, capo della Divisione Operazioni Congiunte, parlando in una conferenza stampa (tramite Reuters), le esercitazioni si basano sull'assunzione che "le forze cinesi stiano utilizzando esercitazioni militari congiunte annuali di routine come copertura per esercitazioni anfibie su larga scala, nascondendo così i loro piani di attacco a Taiwan mentre finalizzano i preparativi per l'assalto." Le esercitazioni avvengono mentre Taiwan segnala un forte aumento dell'attività della guardia costiera cinese intorno all'isola, alimentando le preoccupazioni a Taipei. Contemporaneamente, gli Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione definita dagli analisti come "insolita", sottolineando la cooperazione tra la Guardia Costiera statunitense e la Guardia Costiera taiwanese. Shutterstock