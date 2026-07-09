Taiwan porta una delegazione diplomatica straniera in pattuglia della Guardia Costiera al largo della costa cinese

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Negli ultimi mesi, le tensioni tra Cina e Taiwan sulla sovranità di quest'ultima sembrano essere aumentate significativamente, soprattutto in un contesto globale di raffreddamento delle relazioni diplomatiche tra i blocchi asiatico, americano ed europeo. Con l'attenzione rivolta ai conflitti in Russia e Ucraina, così come tra Iran e Stati Uniti, la Cina sta aumentando la pressione e dispiegando un numero crescente di personale e equipaggiamento militare sulla costa di Taiwan, costringendo l'isola a riarmarsi e a cercare assistenza militare dai suoi alleati.

Una delegazione diplomatica ha accompagnato la Guardia Costiera di Taiwan giovedì mentre la nave pattugliava le acque intorno alle isole Kinmen. Queste acque sono spesso fonte di disputa tra le due nazioni, e gli scontri tra le loro marine finora si sono limitati a semplici minacce verbali via radio.

Tom Tugendhat, ex ministro della sicurezza britannico e fermo critico della Cina, ha detto a Reuters a bordo della nave che la sua presenza lì rappresenta un importante segno di sostegno a Taiwan. "Sono a Taiwan. Sono in acque taiwanesi. Questo non ha nulla a che vedere con Pechino. Si tratta semplicemente di difendere il sistema internazionale basato su regole a cui il governo cinese di Pechino afferma di aver aderito,» ha detto.

Alla domanda sul viaggio, il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che Pechino si oppone fermamente ai legislatori dei paesi che mantengono relazioni diplomatiche con la Cina che effettuano "visite clandestine" a Taiwan.

Sebbene durante la visita non siano state avvistate navi della Guardia Costiera cinese, la Guardia Costiera di Taiwan ha riferito che le navi cinesi avevano effettuato una delle loro regolari incursioni nelle acque di Kinmen il giorno precedente.