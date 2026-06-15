Taiwan sta cercando di minare il regime cinese creando un sito web "sicuro" per i suoi cittadini per trasmettere informazioni di intelligence

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Il governo taiwanese si sta preparando da mesi a una possibile invasione marittima e terrestre da parte della Cina, una nazione che considera l'isola parte della Cina continentale e il cui governo democraticamente eletto è "separatista". E sebbene droni, missili e manovre militari si siano intensificati, la "guerra digitale" è in fermento da molto tempo.

Cina e Taiwan si spiano a vicenda da molto tempo, ma ora sembra che Taiwan voglia prendere l'iniziativa e, secondo Reuters, ha lanciato un sito web che incoraggia i cittadini cinesi scontenti a fornire informazioni rilevanti per supportare le forze taiwanesi. Il sito è, ovviamente, bloccato dai motori di ricerca generali in Cina, ma i cittadini cinesi sono abituati a usare VPN per accedere a internet senza restrizioni governative e a utilizzare siti web e motori di ricerca occidentali.

Taiwan sta quindi seguendo l'esempio di altri paesi come Stati Uniti, Regno Unito e Israele nel cercare di "diversificare le proprie fonti di intelligence". La Cina, dal canto suo, ha lanciato nel 2024 un indirizzo email in cui i cittadini taiwanesi possono denunciare i crimini commessi dai "separatisti di Taipei."