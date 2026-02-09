Takaichi del Giappone ottiene una vittoria elettorale schiacciante, rafforzando il controllo sul potere

HQ

La Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha ottenuto una vittoria elettorale decisiva domenica, con la sua coalizione di governo prevista per ottenere una maggioranza qualificata di due terzi nella camera bassa del parlamento. Il risultato rafforza la posizione della prima donna leader del Giappone e le dà ampia libertà di far approvare legislazioni, inclusi tagli fiscali proposti e un aumento della spesa militare volta a contrastare la Cina.

Takaichi ha annunciato le rare elezioni invernali anticipate per capitalizzare su un forte indice di approvazione da quando è entrato in carica in ottobre, una scommessa che ha dato i suoi frutti nonostante le forti nevicate in alcune parti del paese. Il suo Partito Liberal Democratico ha facilmente superato la soglia per una maggioranza a partito unico, mentre la sua alleanza con il Partito dell'Innovazione Giapponese gli permette di superare la camera alta. Takaichi ha affermato che il risultato equivale a un sostegno pubblico a cambiamenti importanti nella politica economica e di sicurezza.

La vittoria accentua anche le tensioni esistenti. I mercati finanziari sono stati scossi dalla sua promessa di sospendere l'imposta sulle vendite sugli alimenti, sollevando interrogativi sulla sostenibilità fiscale nella grande economia più indebitata del mondo. I rapporti con Pechino restano tesi a seguito della sua posizione dura sulla sicurezza e su Taiwan, anche se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump le ha recentemente dato il pieno appoggio. Con un mandato forte ora assicurato, ci si aspetta che Takaichi proseguisse con politiche che potrebbero rimodellare l'economia giapponese, la postura di difesa e il ruolo regionale...