Take That avrà una mini-serie documentaristica su Netflix a gennaio E Robbie Williams è confermato come parte di essa, anche se ha lasciato la band molto tempo fa.

Netflix di solito produce documentari sorprendentemente ben realizzati sui fenomeni della cultura pop a un ritmo rapido, e ora è in preparazione una miniserie su una delle più grandi di tutte, ovvero la boy band britannica Take That , che dominò gli anni '90. La miniserie debutta il 27 gennaio e, sebbene la band ora sia composta da sole tre persone (Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen), anche gli ex membri Jason Orange e Robbie Williams appariranno nel documentario. Guarda il primo trailer qui sotto. HQ Immagine dal video musicale su YouTube a Back for Good. // YouTube