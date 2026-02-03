Take-Two smentisce le voci: GTA 6 uscirà con le edizioni fisiche a novembre

HQ

La settimana scorsa hanno iniziato a circolare voci su Grand Theft Auto VI che non avessero versioni fisiche in vendita al lancio. Probabilmente non sarebbe un grosso problema per la maggior parte di voi, dato che oggi la grande maggioranza dei giocatori acquista i propri giochi in digitale, ma potrebbe avere un impatto notevole per un gioco così atteso come GTA 6. Non solo perché si prevede che le vendite siano così forti che anche perdere la percentuale relativamente piccola di copie fisiche potrebbe significare milioni di potenziali acquirenti. Un altro motivo è il carico extra che questo comporterebbe sui server degli store PlayStation e Xbox. Abbiamo visto come questo abbia influenzato il lancio di Hollow Knight: Silksong e altri titoli attesi nel corso degli anni. Per fortuna, sembra che non ci sia motivo di preoccuparsi... per il momento.

Strauss Zelnick, CEO dell'editore di GTA Take-Two, ha negato le voci parlando con Variety affermando che "non è il piano" posticipare le edizioni fisiche di GTA 6 al 2027. È interessante che non abbia semplicemente detto "no, non succederà", ma forse ha imparato la lezione dopo averci detto che un secondo ritardo era molto improbabile meno di tre mesi prima che GTA 6 venisse effettivamente rimandato al 19 novembre. A proposito...

Zelnick ha anche detto agli investitori che GTA 6 è ancora in programma per il lancio il 19 novembre, quindi vedremo se la terza volta sarà la scelta giusta tra nove mesi.