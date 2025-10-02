Talamasca: The Secret Order lo showrunner e il protagonista descrivono come trasformare una realtà radicata in elementi fantastici

Al San Diego Comic-Con di Malaga di quest'anno, abbiamo avuto la possibilità di alzare il sipario sull'ordine segreto che ci salva da vampiri, streghe, lupi mannari e altro ancora parlando con lo showrunner e attore protagonista di Talamasca: The Secret Order. John Lee Hancock e Nicholas Denton hanno ciascuno il proprio approccio a questo mondo soprannaturale, e abbiamo chiesto come riescono a farlo sembrare reale nel mondo dello show.

"L'ho appena fatto a terra. L'ho portato in un mondo che potevo scrivere e dirigere, vale a dire, non sto dicendo che non ci siano vampiri e streghe", ha spiegato Hancock. "Amo i vampiri e le streghe, ma volevo che venissero a trattare con i mortali nel mondo mortale in un certo senso. E volevo avvicinarmi all'idea di uno scettico invece di qualcuno che dice, sì, voglio guardare uno show sulle streghe o sui vampiri. È come se volessi guardare uno spettacolo su qualcuno, sai, un giovane con una domanda esistenziale che si imbatte in un vampiro o in una strega occasionale".

"Penso di averlo preso da una versione più distorta della realtà. Ciò che stava cambiando internamente e psicologicamente per questo personaggio gli avrebbe davvero fatto perdere la testa", ha aggiunto Denton. "E quindi penso che questo abbia davvero aiutato a facilitare questo tipo di senso di ansia in tutto Guy, in tutta la storia. E anche venire a patti con questo potrebbe effettivamente essere una realtà. Queste figure che spuntano, questi esseri immortali, anche se era scettico, potevano davvero essere reali".

Facendo sembrare il mondo reale nella creazione dello spettacolo, ci permette come pubblico di accettare più facilmente gli elementi soprannaturali in Talamasca: The Secret Order. Se vuoi saperne di più sullo show, puoi dare un'occhiata alla nostra intervista completa con Hancock e Denton qui sotto: