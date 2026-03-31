Talenti francesi, film indipendenti inglesi e amati registi asiatici compensano la mancanza di studi hollywoodiani a Cannes 2026

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La 79ª edizione del Festival di Cannes sembra proprio dietro l'angolo. La Selezione Ufficiale è ancora a un paio di settimane, arriverà il 9 aprile, ma l'attesa è nell'aria e sembra che molti nuovi arrivati così come vecchi preferiti appariranno questo maggio a una delle più grandi celebrazioni del cinema.

Secondo Variety, sebbene molti film non siano ancora stati presentati al festival, ci sono ancora molti registi di talento confermati, dai grandi nomi francesi ai beniamino dell'indie, fino ai nuovi arrivati completi sulla scena. I film che cercano di fare scalpore includono il dramma dell'era della Guerra Fredda 1949 con Sandra Hüller, Her Private Hell del regista danese Nicolas Winding Refn con Charles Melton e Sophie Thatcher, e il prossimo film del regista candidato all'Oscar Andrey Zvyagintsev, Minotaur.

Questi sono solo alcuni dei punti di spicco del campo europeo. Guardando verso l'Asia, vediamo che il Giappone porta un vincitore della Palma d'Oro e uno vincitore dell'Oscar, i registi Hirokazu Kore e Ryusuke Hamaguchi, che presenteranno rispettivamente Sheep in the Box e All of a Repente. Per i registi statunitensi, ci aspettiamo di vedere alcuni film indipendenti interessanti, tra cui Paper Tiger di James Gray, con Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller. C'è anche Teenage Sex and Death at Camp Miasma, un film che non è ancora stato confermato ma che probabilmente sarà selezionato ufficialmente.

Ci aspettiamo di essere sul posto a Cannes proprio come l'anno scorso, con molte impressioni e alcune interviste chiave che usciranno dall'evento. Tieni gli occhi aperti per altre informazioni.