Tales of Berseria Remastered

Affrontare un classico gioco di ruolo giapponese è sicuramente una delle mie cose preferite quando si tratta di immergermi in una nuova esperienza di gioco. Avere tra le 40 e le 100 ore davanti a me, conoscere un gruppo di personaggi colorati e viaggiare in un mondo magnifico è semplicemente meraviglioso, e tutte e 17 le parti della serie Tales offrono praticamente sempre ciò che voglio da questo genere. Ci sono diversi momenti salienti (per me personalmente sono Symphonia, Vesperia e anche l'ultimo capitolo, Arise), ma la maggior parte dei giochi di questa serie trentennale ha offerto innumerevoli ore fantastiche di tutto ciò che ci si aspetterebbe dal genere role-playing.

Bandai Namco ha mantenuto un ritmo veloce nel perfezionare la maggior parte di questi titoli. Se non ne hai mai provati prima o forse sei interessato a rigiocarli, questa è l'occasione perfetta per farlo. Alcuni titoli, incluso questo, sono disponibili per la prima volta in un certo formato. Quando Tales of Berseria uscì poco meno di dieci anni fa, bisognava avere una PlayStation 3, 4 o PC per godersi l'avventura. Ma con questo remaster, anche i possessori di Xbox e Switch hanno l'opportunità di godersi questa versione.

Il gioco ha una risoluzione significativamente più alta, ma spesso c'è molta nebbia, che a volte toglie grandiosità.

Quando il gioco è stato rilasciato, è stato recensito da uno degli altri esperti di gioco di ruolo del team editoriale, e la sua eccellente recensione può essere letta qui. Essendo un remaster, e piuttosto "cauto", il gioco in sé non è cambiato particolarmente drasticamente sotto alcun aspetto. È la versione occidentale che è stata usata come base per il rinnovamento: abbiamo una versione migliorata con movimenti più veloci dei personaggi, alcuni classici cambiamenti di qualità della vita come marcatori più chiari e qualche altra piccola cosa, oltre a tutti i DLC rilasciati sotto forma di costumi e altri oggetti. Tuttavia, è ancora evidente in diverse zone che si tratta di un gioco di dieci anni fa con viste molto nebbiate in certi ambienti e grotte prive di dettagli. Inoltre, il frame rate cala notevolmente quando le battaglie diventano un po' troppo appariscenti, quindi non è un remaster perfetto, soffrendo per il tempo e non completamente ottimizzato per le console di oggi.

La storia di come la nostra protagonista Velvet assista a qualcosa di tragico – e venga trasformata in un'eroina piuttosto antipatica e senza cuore – è, almeno secondo gli standard dei giochi di ruolo giapponesi, piuttosto rinfrescante. Certo, è ancora fondamentalmente una storia di vendetta, e tutti i cliché del genere si seguono uno dopo l'altro durante l'avventura. Ma il modo in cui Velvet viene rappresentato appare ancora un po' originale e diverso. Durante il suo viaggio, incontra naturalmente diversi personaggi più o meno folli, e anche se la galleria di questi personaggi non è la più entusiasmante che abbia mai incontrato, i giochi di ruolo giapponesi hanno il vantaggio che col tempo tutto ti si fa piacere. Quando passiamo così tante ore con la banda, ci piace comunque.

Alcuni ambienti sono davvero belli.

Di solito mi piace leggere e seguire una storia, ma finisco per sospirare spesso per la quantità enorme di esposizioni che ti travolge qui. C'è un chiacchiericcio costante, e avrei voluto che i dialoghi fossero stati più fluidi man mano che si avanza. Ora viene interrotta troppo spesso da piccole caselle di dialogo in stile fumetto o da scene d'intermezzo eccessive. Tuttavia, il gioco ha sequenze anime molto ben disegnate durante eventi importanti legati alla storia, e queste sono un piacere da vivere. Ma il gioco in sé è troppo attenuato, con molti dialoghi, e spesso sento che la mia pazienza si esaurisce. Di conseguenza, l'intera storia di Velvet - per quanto sia divertente il fatto che osi essere un po' diversa in termini di antagonista - diventa molto lunga e a tratti noiosa.

Quando si tratta di giochi di ruolo, personalmente preferisco il combattimento a turni. Qui, però, è azione in tempo reale, e anche se puoi facilmente sbirciare oltre i nemici sulla mappa e essere coinvolto in combattimento solo se li tocchi, devi comunque combattere molto. Il combattimento consiste principalmente nel premere senza sosta i pulsanti per mettere insieme diverse combo. C'è sicuramente un po' di finezza nel capire le debolezze dei nemici per abbassare più facilmente la loro barra della salute, ma purtroppo diventa anche rapidamente piuttosto ripetitivo.

Le battaglie sono piuttosto monotone, e anche il frame rate a volte contrassale notevolmente.

Tales of Berseria Remastered Ha un aspetto visivo piuttosto buono nel complesso. Certo, si nota, soprattutto negli ambienti interni e nelle grotte, che il tempo sia stato un po' troppo duro per le immagini. O meglio, che il tempo abbia fatto progressi che qui non si vedono. La risoluzione più alta contribuisce sicuramente a renderlo nitido. Ma c'è anche una nebbia che copre l'orizzonte. I corridoi e le grotte sono scarsi nella decorazione e sono grigi. Ma il peggio, come detto prima, è nelle battaglie, dove il gioco si blocca molto. Le console di oggi dovrebbero essere in grado di gestire questo, quindi sembra un problema di ottimizzazione che semplicemente non è stato superato. Tuttavia, molti ambienti esterni sono molto piacevoli, le città sono piacevoli da raggiungere e una risoluzione più alta lo fa funzionare bene sugli schermi moderni sia per testo che per immagini. Inoltre, la musica va sicuramente messa in risalto perché spesso è molto grande con diverse tracce che, sebbene forse non immediatamente memorabili, contribuiscono molto bene all'atmosfera.

Come ho scritto nell'introduzione, adoro davvero intraprendere grandi e lunghe avventure. Quindi, considerando che tipo di gioco si tratta, si adatta molto bene. La recensione originale ha ottenuto un sette punteggio, e do lo stesso al remaster. In definitiva, è semplicemente un buon gioco di ruolo giapponese senza appartenere ai grandi né del genere né della serie.