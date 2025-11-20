Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Tales of Berseria Remastered

Tales of Berseria Remastered offre una versione aggiornata dell'avventura classica di Bandai Namco

È di nuovo il momento di aiutare Velvet Crowe a vendicarsi di Artorius in questo colorato J-RPG uscito originariamente nel 2016.

HQ

La serie Tales of di Bandai Namco è sempre stata un'ottima opzione per chi desidera godersi i classici giochi di ruolo giapponesi di tipo più tradizionale. E dopo aver pubblicato tre remaster di titoli popolari della serie - Tales of Symphonia Remastered, Tales of Graces f Remastered e Tales of Xillia Remastered - è ora il momento di un quarto.

Questa volta è Tales of Berseria Remastered, che uscirà il 27 febbraio per PC, PlayStation, Switch e Xbox. L'avventura è una storia di vendetta in cui assumiamo il ruolo di Velvet Crowe, la cui vita è stata distrutta dopo un brutale tradimento.

Dai un'occhiata al primo trailer e ad alcuni screenshot qui sotto, che mostrano un po' della storia, personaggi importanti e un po' di gameplay.

HQ
Tales of Berseria Remastered
Tales of Berseria RemasteredTales of Berseria Remastered
Tales of Berseria Remastered
Tales of Berseria RemasteredTales of Berseria Remastered
Tales of Berseria RemasteredTales of Berseria Remastered
Tales of Berseria Remastered
Tales of Berseria RemasteredTales of Berseria Remastered

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto