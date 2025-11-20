Tales of Berseria Remastered offre una versione aggiornata dell'avventura classica di Bandai Namco

HQ

La serie Tales of di Bandai Namco è sempre stata un'ottima opzione per chi desidera godersi i classici giochi di ruolo giapponesi di tipo più tradizionale. E dopo aver pubblicato tre remaster di titoli popolari della serie - Tales of Symphonia Remastered, Tales of Graces f Remastered e Tales of Xillia Remastered - è ora il momento di un quarto.

Questa volta è Tales of Berseria Remastered, che uscirà il 27 febbraio per PC, PlayStation, Switch e Xbox. L'avventura è una storia di vendetta in cui assumiamo il ruolo di Velvet Crowe, la cui vita è stata distrutta dopo un brutale tradimento.

Dai un'occhiata al primo trailer e ad alcuni screenshot qui sotto, che mostrano un po' della storia, personaggi importanti e un po' di gameplay.