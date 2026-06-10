Tales of Eternia torna dopo due decenni con un remaster straordinario

Un gioco annunciato durante la trasmissione di ieri su Nintendo Direct, ma che si è un po' perso nel caos, è stato Tales of Eternia Remastered. È previsto che uscirà su PC, PlayStation, Switch e Xbox - ma è piuttosto diverso dagli altri remaster di Bandai Namco.

Questo è il terzo gioco Tales of della serie ed è stato originariamente rilasciato per PlayStation (sì, il primo) nel 2000. Questo è importante in questo contesto, perché Bandai Namco non ha rimasterizzato troppo il gioco; Al contrario, hanno preservato la sua splendida pixel art. Questo significa che abbiamo un RPG giapponese davvero affascinante e in stile classico da aspettarci quando il remaster uscirà il 16 ottobre. Quindi, cosa è stato esattamente rimasterizzato? Bene, il comunicato stampa afferma:

"Tales of Eternia Remastered migliora significativamente l'esperienza di gioco con una vasta gamma di funzionalità di qualità della vita migliorate, tra cui icone di destinazione, l'opzione di disabilitare gli incontri nemici e la modalità ad alta velocità durante la battaglia automatica, rendendo il viaggio più fluido che mai sia per i nuovi arrivati che per i giocatori di ritorno. Inoltre, i giocatori possono alternare impostazioni di grafica e audio per passare senza soluzione di continuità tra la grafica rimasterizzata e la grafica originale."

Tales of Eternia è stato ripubblicato qualche anno dopo su PSP, ma era più di 20 anni fa. Unito al fatto che è ampiamente considerato uno dei migliori giochi della serie (è stato così popolare che in seguito è stato prodotto un anime basato sulla storia), è stato molto richiesto ogni volta che Bandai Namco ha rivisitato i classici della serie Tales of, quindi non perdertelo.

Guarda il trailer qui sotto.