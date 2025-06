Tales of Kenzera: lo sviluppatore di Zau, Surgent Studios, svela un nuovo progetto che sarà pubblicato dal produttore Palworld

Dopo la media performance commerciale di Tales of Kenzera: Zau, lo sviluppatore Surgent Studios ha attraversato un periodo difficile in cui il futuro dell'azienda era seriamente nell'aria. Ci sono stati licenziamenti e il personale è stato messo in cassa integrazione, il tutto mentre iniziava la ricerca di un nuovo partner editoriale che potesse aiutare a finanziare il loro prossimo progetto. Sorprendentemente, questo è arrivato sotto forma di Pocketpair, il creatore di Palworld, che in seguito all'immenso successo del titolo acchiappa-creature, ha deciso di entrare nel business dell'editoria. Surgent è stato salvato.

Ora, a distanza di qualche mese, Surgent è pronto a mostrare il suo prossimo progetto. Questo gioco è noto come Dead Take ed è un titolo horror incentrato sul potere e la corruzione che affliggono l'industria dell'intrattenimento.

La sinossi ufficiale del gioco spiega: "In Dead Take, i giocatori scrosteranno la facciata scintillante dell'industria dell'intrattenimento per svelare i suoi segreti più oscuri".

In caso contrario, ci viene detto che il gioco avrà una "formazione impressionante di attori" e che offrirà una "esperienza narrativa avvincente". Per quanto riguarda chi siano gli attori, possiamo aspettarci che questi vengano rivelati nelle prossime settimane.

Parlando di Dead Take, l'amministratore delegato di Surgent Abubakar Salim ha dichiarato: "Siamo riservati per un motivo. L'argomento di questo gioco è delicato e colpisce da vicino. Quando uscirà, e non passerà molto tempo prima che lo faccia, voglio che i giocatori pensino: 'Non posso credere che l'abbiano fatto davvero'.

Dead Take verrà lanciato su PC entro la fine dell'anno e puoi vedere il trailer di presentazione del gioco qui sotto.