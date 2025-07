HQ

Gli Hobbit vivono una vita tranquilla e pacifica. Curano i loro giardini, raccolgono erbe nella foresta, pescano in splendidi laghi, decorano le loro capanne, ballano e si godono deliziose cene con gli altri hobbit. A meno che, ovviamente, non si imbarchino in pericolose avventure con un anello magico, ma questa è tutta un'altra storia.

Questa è la vita tranquilla in cui puoi vivere Tales of the Shire, un accogliente simulatore di vita incentrato sugli hobbit. Inizi tranquillamente creando il tuo hobbit, poi lasci la tua città natale per iniziare una nuova vita hobbit in una delle città più belle del Shire, Bywater.

Vieni rapidamente accolto dagli altri hobbit, ti viene assegnato un cottage un po' logoro in cui vivere, e poi la vita da hobbit inizia subito. Impari rapidamente come coltivare le verdure nel tuo giardino, come decorare la tua casetta, come cucinare in cucina, come pescare nei laghetti intorno alla città, come raccogliere erbe e bacche nella foresta, come organizzare cene per coltivare le tue amicizie e molto altro ancora.

Tuttavia, non tutto è pacifico e silenzioso in Bywater. C'è una frustrazione latente sotto la superficie, e alcuni hobbit scontrosi non credono che Bywater sia un vero villaggio hobbit. Questo è qualcosa che naturalmente preoccupa gli hobbit, e quindi hai il compito di trovare un vecchio libro in cui sono scritte le regole della città in modo che la questione possa essere risolta una volta per tutte.

Qui, uno dei problemi fondamentali del gioco diventa evidente, ovvero che i vari compiti che ti vengono assegnati non sono particolarmente interessanti. Il modo per trovare questo libro è correre avanti e indietro tra gli stessi tre o quattro hobbit innumerevoli volte, perché sono piuttosto smemorati e quindi non riescono a ricordare chi ha il libro e a chi potrebbe averlo dato. Quindi i primi 20 minuti in compagnia di Tales of the Shire consistono nel correre avanti e indietro tra un hobbit dopo l'altro, e non è molto divertente. E non è l'unica volta che succede, tutt'altro.

Molte delle altre missioni del gioco sono più o meno le stesse, solo con obiettivi diversi, ma fondamentalmente si fa la stessa cosa, vale a dire correre per il paesaggio parlando con diversi hobbit, consegnare vari oggetti agli hobbit, trovare cose nei dintorni (che in genere sono incredibilmente facili da trovare) e simili. Non è molto interessante e questi compiti diventano rapidamente banali.

Ciò che è più interessante è l'intero aspetto sociale del gioco e la vita tranquilla che gli hobbit vivono in armonia con la natura. Il tuo status in città e le tue amicizie con gli altri hobbit sono molto importanti e devono essere costantemente coltivate. Questo viene in genere fatto organizzando piccole cene in cui si servono i piatti che piacciono di più agli altri hobbit. Ci sono un totale di 120 ricette suddivise tra diversi tipi di cibo, che vanno da zuppe, stufati e arrosti a pane, torte e torte.

Per ospitare queste feste, è necessario raccogliere, coltivare o acquistare gli ingredienti giusti per i piatti. Il cibo deve quindi essere preparato in un mini-gioco di cucina sorprendentemente avanzato, e meglio i tuoi piatti corrispondono alla consistenza corretta e, non ultimo, ai gusti degli ospiti, più il tuo rapporto con loro migliora e più velocemente sblocchi nuove ricette, mobili per la tua capanna e altre cose di cui hai bisogno.

Questa parte funziona sorprendentemente bene, così come il modo in cui coltivi diverse colture. Ad esempio, ottieni verdure di qualità superiore se le pianti accanto ad altre verdure con cui si sposano bene. Migliori sono gli ingredienti, migliori sono i piatti, più felici sono gli hobbit e più ricette e altre cose a cui hai accesso.

Ci sono più di 40 diversi tipi di verdure, più di 25 diverse erbe aromatiche e 12 diversi alberi da frutto che puoi coltivare nel tuo giardino. Con il cambiare delle stagioni, cambiano anche i tipi di colture che puoi coltivare nel tuo giardino e cambiano anche i tipi di erbe che puoi trovare in natura. Ciò significa che anche i piatti che puoi creare in cucina differiscono man mano che gli ingredienti ruotano.

Nei piacevoli laghi che circondano il villaggio, è possibile pescare più di 30 diversi tipi di pesce, quindi l'intero aspetto della cucina, dell'agricoltura e della raccolta degli ingredienti nella natura è piuttosto ampio e più divertente rispetto all'assistenza agli altri hobbit del villaggio. Sfortunatamente, non puoi evitare questi compiti, poiché aprono nuove ricette e altre cose di cui hai bisogno per espandere il tuo giardino e la tua capanna, ad esempio.

Tales of the Shire è un gioco visivamente sbalorditivo. L'ambiente circostante trasuda atmosfera e intimità, cambiando aspetto con le stagioni, i menu sono ben progettati e tutto si adatta molto bene. È chiaro che è stato fatto molto lavoro nella progettazione del gioco.

I designer hanno anche creato un modo intelligente per orientarsi nel paesaggio, almeno sulla carta. Invece di posizionare brutte frecce di direzione del gioco per computer nello splendido paesaggio, devi seguire piccoli uccelli blu che atterrano su cartelli, ponti e recinzioni. Devi tenere d'occhio questi uccelli e notare da che parte sono rivolti poiché il modo in cui sono rivolti è il modo in cui devi andare per raggiungere la tua destinazione. È una buona idea, ma ci vuole un po' di tempo per abituarsi, e a volte sembra che gli uccelli rimangano indietro, e poi finisci per doverli aspettare. Inoltre, in alcuni luoghi, come la piazza della città, può essere difficile trovare gli uccelli, quindi anche se è un'idea abbastanza buona che si adatta bene al mondo di gioco, purtroppo non sempre funziona in modo ottimale.

Come accennato in precedenza, Tales of the Shire è davvero ben progettato, motivo per cui è particolarmente spiacevole che sia probabilmente uno dei giochi meno ottimizzati a cui ho giocato da molto tempo. Abbiamo testato il gioco su un PlayStation 5 Pro e anche su questa macchina, la grafica balbetta e rallenta. Di solito non sono eccessivamente sensibile a questo genere di cose (sono in grado di adattarmi), ma qui è così brutto che è difficile trascurarlo. Dopo circa un'ora, si manifesta un leggero mal di testa, che non è bello da vedere, e speriamo che venga risolto molto presto.

L'audio è piacevole, con una colonna sonora piacevole e appropriata e ottimi effetti sonori. Ci sono molti dialoghi nel gioco, ma sfortunatamente nessuno di essi è doppiato. Probabilmente era una questione di budget, ma avrebbero potuto inventare un semplice linguaggio chiacchiericcio, come in tanti altri giochi, ma non l'hanno fatto nemmeno quello, quindi è quasi completamente silenzioso quando gli hobbit parlano tra loro (a parte qualche grugnito ed esclamazione qua e là), e sembra un po' strano.

Tales of the Shire è stato ritardato diverse volte prima del suo rilascio, e sembra che non siano consentiti ulteriori ritardi. Purtroppo, sembra che il gioco non sia del tutto finito, e avrebbe sicuramente potuto utilizzare un po' più di tempo in forno per migliorare le sue prestazioni, perché non è davvero all'altezza.

Le cose più basilari, con i compiti noiosi e monotoni, sono probabilmente più difficili da fare ora, ma sfortunatamente trascinano anche verso il basso l'impressione del gioco, mentre le faccende domestiche a casa nel cottage e nel proprio giardino sono buone e sorprendentemente ben funzionanti, e queste cose possono facilmente riempire diverse giornate di gioco.

Tales of the Shire è in parte in competizione con giochi come Animal Crossing, Cozy Grove e Stardew Valley, e qui semplicemente non è all'altezza. Inoltre, non sfrutta realmente il fatto che ha effettivamente la licenza The Lord of the Rings, poiché se sostituisci gli hobbit con altri personaggi dalle gambe corte e cambi alcuni pezzi di dialogo qua e là, potrebbe essere qualsiasi gioco.

Tales of the Shire fa molte cose giuste, ma ci sono anche cose fondamentali che semplicemente non riesce a fare bene, e questo influenza il gioco più di quanto si possa pensare. Ma se stai cercando un gioco di simulazione di vita accogliente da giocare durante l'estate, o se devi semplicemente possedere tutto con il nome The Lord of the Rings ', allora dai un'occhiata a Tales of the Shire, ma preparati al fatto che la vita da hobbit non è così invitante come potresti pensare.