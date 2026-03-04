Tales of the Shire finalmente avrà il lancio per Nintendo Switch 2 entro la fine del mese

HQ

Weta Workshop ha rivelato che la tanto attesa edizione Nintendo Switch 2 di Tales of the Shire è quasi pronta per essere consegnata ai fan. Prevista per il lancio entro la fine di questo mese, il 25 marzo, questa edizione migliorata del progetto sul sistema portatile successore sarà disponibile come aggiornamento gratuito per i fan che hanno già ottenuto la versione Switch 1 del progetto, sotto forma di un Pacchetto di Upgrade dedicato.

Ciò che non è chiaro di questa versione è come il gioco verrà migliorato per la nuova piattaforma, dato che il trailer annunciato informa semplicemente su come il gioco arriverà su Switch 2 nelle prossime settimane.

Per chi non conoscesse Tales of the Shire, questo è un accogliente simulazione di vita ambientato nella Terra di Mezzo che mette i giocatori nei panni di un hobbit che vive nella Contea. Abbiamo recensito il gioco al suo lancio l'anno scorso e alla fine l'abbiamo trovato leggermente deludente, a causa di compiti mediocri e scarse prestazioni.