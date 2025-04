Tales of the Underworld esplorerà il ventre criminale di Star Wars a maggio

È quasi Star Wars Day (May the Fourth ), il giorno in cui i fan del longevo franchise di fantascienza si riuniscono per celebrare la galassia di molto, molto tempo fa. Come spesso ci aspettiamo dalla Disney per celebrare questa data, un nuovo progetto arriverà su Disney+ e questa non sarà in realtà la terza stagione già annunciata Star Wars: Visions '. Piuttosto, possiamo aspettarci più "Racconti di" azione.

Dopo Tales of the Jedi e Tales of the Empire, il prossimo sarà Tales of the Underworld, una serie che, come ci si aspetterebbe, punta i riflettori sulla malavita criminale dell'universo di Star Wars. Lo show offrirà un totale di sei brevi episodi e, per quanto riguarda ciò che tratteranno e attorno a chi ruoteranno, ci viene detto quanto segue:

"Tales of the Underworld è un viaggio di sei episodi che segue due famigerati cacciatori di taglie: l'ex assassino del lato oscuro Asajj Ventress che le viene data una nuova possibilità di vita e deve fuggire con un nuovo alleato inaspettato, e il fuorilegge Cad Bane mentre affronta il suo passato quando affronta un vecchio amico, ora un maresciallo dall'altra parte della legge."

Non è chiaro se ci saranno altri truffatori su cui ci si concentrerà, ma non dovremo aspettare troppo a lungo per scoprirlo, dato che Tales of the Underworld debutterà per intero su Disney+ il 4 maggio. Puoi vedere il trailer completo dello spettacolo qui sotto.