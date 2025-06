Tango Gameworks ritorna e debutta con un nuovo sito web e un nuovo look

HQ

Quando Hi-Fi Rush ha debuttato e ha impressionato molti, molte persone hanno visto il gioco come l'inizio della risposta di Xbox alla conquista dell'Asia, tutto attraverso il know-how e le capacità degli sviluppatori Tango Gameworks. Questo è il motivo per cui è stato così sorprendente quando è stato annunciato che Tango Gameworks stava per essere chiuso, lasciando molti a chiedersi cosa riservasse il futuro per i suoi franchise e progetti.

Poco dopo, lo sviluppatore è stato salvato da Krafton e ora, poco dopo, Tango Gameworks ha ufficialmente riaperto, dando ai fan un'idea del suo nuovo ufficio, uno sguardo al suo nuovo sito Web e persino notando che ha iniziato a reclutare per un "gioco non annunciato".

Come accennato sul sito web, Tango spiega: "Finalmente, dopo mesi di attesa, Tango Gameworks è tornato, e in un modo nuovo di zecca. Abbiamo aperto il nostro sito per dare ai nostri fan e ai futuri membri del team uno sguardo al nostro studio".

E continua: "A questo si aggiunge il nostro nuovo logo e il nostro nuovo marchio! Focalizzata su come ci si sente a creare un gioco, la nostra visione è incentrata su uno studio che agisce come un laboratorio creativo, creando giochi ed esperienze che enfatizzano quella sensazione di "fatto a mano" che mettiamo nel nostro lavoro".

Per quanto riguarda il gioco non annunciato, tutto ciò che sappiamo è che si tratta di un gioco d'azione e che sarà "realizzato a mano" dallo studio. Poiché i lavori sul progetto sono ancora nelle sue fasi iniziali, non dovremmo aspettarci notizie molto più significative al riguardo per un po' di tempo.