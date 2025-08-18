Tarantino nomina il suo film preferito, migliore e più "Quentin"

Quentin Tarantino non ha mai avuto paura di mettere etichette sui suoi film, ma in una nuova intervista sul podcast Church of Tarantino, è diventato insolitamente aperto. Il due volte vincitore dell'Oscar ha rivelato quali dei suoi film considera i suoi preferiti, quali considera i suoi migliori e quale lo rappresenta al meglio come regista.

"C'era una volta a Hollywood è il mio preferito, Inglourious Basterds è il mio migliore," Ha detto Tarantino, aggiungendo che Kill Bill è la massima rappresentazione di se stesso, il film per cui Dio lo ha messo sulla Terra. Ha elaborato dicendo che Inglourious Basterds è ancora il suo vero capolavoro.

"Ma penso che Kill Bill sia l'ultimo film di Quentin, come nessun altro avrebbe potuto fare. Ogni aspetto è particolarmente strappato, come con tentacoli e fazzoletti insanguinati, dalla mia immaginazione e dal mio id e dai miei amori e dalla mia passione e dalla mia ossessione. Quindi penso che Kill Bill sia il film per cui sono nato, penso cheInglourious Basterds sia il mio capolavoro, ma C'era una volta a Hollywood è il mio preferito".

Ha anche evidenziato The Hateful Eight come il suo lavoro più ben diretto in relazione al materiale scritto.

"C'è un aspetto di Hateful Eight che in realtà penso sia probabilmente la mia migliore regia del mio materiale, cioè che il materiale è scritto ed è solido. Quindi non è che devo crearlo, come Kill Bill, è solido, è proprio lì e in realtà penso che sia il mio miglior servizio del mio materiale come regista".

