Taron Egerton protegge sua figlia dai nemici implacabili in She Rides Shotgun

Il genere cinematografico dell'esercito con un solo uomo è diventato molto popolare grazie al recente successo di John Wick, e presto un altro progetto si unirà alla mischia. Conosciuto come She Rides Shotgun, questo film è interpretato da Taron Egerton, che questa volta deve combattere ondate e ondate di nemici e minacce che gli stanno dando la caccia dopo essere stato marchiato a morte. Il problema è che il personaggio di Egerton non è solo, poiché deve anche proteggere sua figlia da questi maniaci.

Oltre a Egerton, She Rides Shotgun presenta Ana Sophia Heger, Rob Yang e John Carroll Lynch, e per quanto riguarda i registi dietro di esso, Nick Rowland dirige mentre Ben Collins, Jordan Harper e Luke Piotrowski hanno scritto la sceneggiatura.

She Rides Shotgun arriverà nei cinema dal 1 agosto, e potete vedere il trailer e la sinossi qui sotto.

"Dove puoi scappare quando non c'è nessun posto dove nasconderti? Taron Egerton interpreta l'ex detenuto appena uscito in questo thriller d'azione grintoso ed esplosivo. Marchiato a morte da nemici implacabili, Nate deve ora proteggere a tutti i costi la figlia di 11 anni, Polly (Ana Sophia Heger). Timida, precoce e diffidente nei confronti di suo padre, Polly viene travolta dalla pericolosa situazione di Nate mentre fuggono per sfuggire allo sceriffo corrotto e brutale leader di una banda che non si fermerà davanti a nulla per proteggere i suoi interessi criminali. Con scarse risorse e nessuno di cui fidarsi, Nate e Polly formano un legame forgiato sotto il fuoco mentre lui le mostra come combattere e sopravvivere - e lei gli insegna cosa significa veramente l'amore incondizionato in questa storia intensa e commovente di lealtà, forza e redenzione.