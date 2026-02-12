Tarsier condivide il primo sguardo al DLC post-lancio di Reanimal

HQ

Domani è il grande giorno per Tarsier Studios, creatore di Little Nightmares, poiché l'atteso Reanimal arriverà finalmente su PC e console. Chiaramente, l'hype per il gioco ha il suo peso, dato che nella nostra recensione pubblicata di recente abbiamo menzionato che potrebbe già essere un candidato al titolo horror del 2026, rendendolo senza dubbio un must play.

Ma guardando al futuro, l'arrivo iniziale di Reanimal sarà solo l'inizio del viaggio, dato che lo sviluppatore ha in programma tre DLC per espandere il gioco negli anni a venire. Il primo arriverà piuttosto presto, dato che è previsto in estate (non è ancora stata data data precisa), ma se siete già curiosi di vedere cosa potrebbe offrire, Tarsier ha condiviso un'immagine di primo sguardo.

È un concept art tratto dal DLC che mostra un edificio in fiamme che domina un grande spicco d'acqua con un cavallo che osserva da lontano. Non abbiamo dettagli ufficiali della trama o altro da condividere, ma Tarsier spiega che ciascuno dei DLC "intreccerà una storia completamente originale attorno a nuovi protagonisti bambini, spingendo i giocatori in ambienti inquietanti e orrori mostruosi attraverso l'isola devastata dalla guerra Reanimal."

Tutti e tre i DLC saranno accessibili anche a chi ottiene il Season Pass per il gioco o la Deluxe Edition che include tale pass.

Suonerete Reanimal questo prossimo weekend?