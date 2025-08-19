Tatiana Maslany e Rossif Sutherland sono tormentati da una presenza soprannaturale nell'ultimo sguardo a Keeper

HQ

La casa di produzione Neon e il regista Osgood Perkins sanno come realizzare un buon trailer. Lo abbiamo visto in passato con Longlegs e come prima della premiere non sapessimo mai cosa aspettarci dal film horror, dato che teneva le carte strette al petto. Lo stesso vale ora per l'imminente Keeper, il prossimo film di Perkins.

Questo film segue una coppia che si rifugia in una capanna isolata nel bosco per una fuga romantica, solo per scoprire che la capanna è abitata da qualcosa di soprannaturale e sinistro. La coppia è interpretata da Tatiana Maslany e Rossif Sutherland, e nel trailer vediamo come entrambi sembrino pensare che l'altro si stia tormentando a vicenda in qualche modo, anche se questa presenza soprannaturale sembra anche estendersi attraverso la storia, tormentando i diversi individui che hanno trascorso del tempo in questa cabina.

Puoi vedere il trailer di Keeper qui sotto, che descrive anche il film come un "viaggio oscuro" di Perkins. Per quanto riguarda la data della prima, questa è fissata per il 14 novembre 2025.