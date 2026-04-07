Tatiana Maslany tenta di risolvere un crimine in Maximum Pleasure Guaranteed di Apple TV

La gamma di opzioni per Apple TV continua ad espandersi. Questo maggio arriverà un'altra nuova serie, che segue una donna appena divorziata in declino che, pensando di aver assistito a un crimine, cerca di risolvere la situazione da sola.

Conosciuto come Maximum Pleasure Guaranteed, questo show segue la Paula interpretata da Tatiana Maslany (She-Hulk) mentre affronta i colpi della vita, che si tratti di un divorzio, una battaglia per la custodia o persino una crisi d'identità, qualcosa con cui sembra riuscire a trovare pace partecipando a chat online con i cam boy. Tuttavia, questo la apre solo a nuove sfide e problemi...

La sinossi aggiunge: "Maximum Pleasure Guaranteed segue la neo-divorziata madre Paula (Tatiana Maslany) mentre cade in un pericoloso tunnel di ricatti, omicidi e calcio giovanile. Convinta di aver assistito a un crimine — mentre contemporaneamente lottava con una battaglia per la custodia e una crisi d'identità — Paula inizia la sua indagine, una che potrebbe svelare una cospirazione più grande e allo stesso tempo detenere le chiavi per ricostruire la sua famiglia e il senso di sé."

Con la prima uscita prevista per il 20 maggio, potete vedere qui sotto il primo trailer della serie.