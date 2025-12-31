Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, è venuta a mancare a 35 anni

HQ

Tatiana Schlossberg, nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti John F Kennedy e ex giornalista climatica del New York Times, è morta all'età di 35 anni a seguito di una battaglia contro una rara forma di leucemia, ha confermato martedì la John F Kennedy Presidential Library and Museum.

Schlossberg ha rivelato a novembre di essere stata diagnosticata con leucemia mieloide acuta con una mutazione rara, un tumore che colpisce sangue e midollo osseo. In un saggio, scrisse che i medici le avevano dato meno di un anno di vita.

Laureato a Yale con un master a Oxford, Schlossberg ha costruito una carriera nel giornalismo focalizzata su questioni ambientali e climatiche, contribuendo a testate come The Atlantic, The Washington Post e Vanity Fair. Era figlia di Caroline Kennedy ed Edwin Schlossberg.

Ha scoperto la diagnosi poco dopo aver dato alla luce il secondo figlio nel 2024 e ha seguito un trattamento mentre si prendeva cura della sua giovane famiglia. Nel suo saggio, descrisse lo shock della diagnosi e rifletté su come la malattia avesse cambiato il suo senso del tempo e delle priorità.

Schlossberg ha anche usato l'articolo per criticare i tagli ai finanziamenti della ricerca medica e le posizioni anti-vaccino promosse dal cugino, Robert F. Kennedy Jr, sostenendo che tali politiche danneggiavano direttamente i pazienti che si affidavano ai progressi scientifici. Le sopravvivono il marito, George Moran, e i loro due figli.