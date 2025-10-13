Tavern Keeper verrà finalmente lanciato in accesso anticipato il 3 novembre

Greenheart Games, lo studio dietro il popolarissimo Game Dev Tycoon, sta lavorando al suo prossimo simulatore da oltre un decennio. Tavern Keeper combina un mix di commedia, fantasy, gestione di un'attività, costruzione di basi e altro ancora in un'unica affascinante pozione, ed è quasi pronto per il rilascio in accesso anticipato.

Come confermato nel nuovo trailer, Tavern Keeper verrà lanciato il 3 novembre in accesso anticipato su Steam. In vista dell'uscita del gioco in accesso anticipato, una nuova demo può essere trovata sulla sua pagina del negozio in vista dello Steam Next Fest alla fine di questo mese.

Abbiamo avuto l'opportunità di dare un'occhiata a Tavern Keeper alla Gamescom l'anno scorso, e siamo rimasti piuttosto colpiti dallo stile accogliente e invitante del gioco che ti ha fatto venire voglia di continuare a giocare. Preparati a dedicare qualche ora alla manutenzione e al perfezionamento della tua taverna in queste fredde notti invernali.